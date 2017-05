KIOS BLUES CHART: APRIL 2017

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL

1.COCO MONTOYA / HARD TRUTH / ALLIGATOR

2.HECTOR ANCHONDO BAND / ROLL THE DICE / SELF RELEASE

3.ADRIANNA MARIE / KINGDOM OF SWING / VIZZTONE

4.ROBERT CRAY & HI RHYTHM / JAY-VEE

5.JOHN PRIMER & BOB CORRITORE / AIN'T NOTHING YOU CAN DO / DELTA GROOVE

6.MONSTER MIKE WELCH & MIKE LEDBETTER / RIGHT PLACE RIGHT TIME / DELTA GROOVE

7.BILLY FLYNN / LONESOME HIGHWAY / DELMARK

8.DELTA MOON / CABBAGETOWN / JUMPING JACK

9.ERIC BIBB / MIGRATION BLUES / STONY PLAIN

10.GUY DAVIS & FABRIZIO POGGI / SONNY & BROWNIE'S LAST TRAIN / M.C

11.MR. SIPP / KNOCK A HOLE IN IT / MALACO

12.ANTHONY ROSANO & THE CONQUEROOS / SELF RELEASE

13.SAMANTHA FISH / CHILLS & FEVER / RUF

14.ERIC GALES / MIDDLE OF THE ROAD / PROVOGUE

15.JOHN NEMETH / FEELIN' FREAKY / MEMPHIS GREASE

16.SEAN CHAMBERS / TROUBLE & WHISKEY / AMERICAN SHOWPLACE

17.TEDESCHI TRUCKS BAND / LIVE AT THE FOX OAKLAND / FANTASY

18.SOUTHERN AVENUE / STAX

19.CHRIS ANTONIK / MONARCH / SELF

20.LAUREN MITCHELL / DESIRE / SELF

21.THORBJORN RISAGER & BLACK TORNADO / CHANGE MY GAME / RUF

22.BETH GARNER / SNAKE FARM / SELF

23.BOBBY MESSANO / BAD MOVIE / THE PRINCE FROG

24.HURRICANE RUTH / AIN'T READY FOR THE GRAVE / SELF

25.JIM GUSTIN & TRUTH JONES / MEMPHIS / SELF

This list was submitted to Living Blues Magazine for inclusion in the

National Blues Chart for May 1, 2017

Mike Jacobs

Music Director

KIOS FM