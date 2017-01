KIOS BLUES CHART: DECEMBER 2016

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL

1.ROLLING STONES / BLUE & LONESOME / INTERSCOPE

2.TRUDY LYNN / I'LL SING THE BLUES FOR YOU / CONNOR RAY

3.MISSISSIPPI HEAT / CAB DRIVING MAN / DELMARK

4.WEE WILLIE WALKER & GREASELAND ALL-STARS / LIVE! NOTTENDDON BLUES FEST / LITTLE VILLAGE

5.JW-JONES / HIGH TEMPERATURE / SOLID BLUES

6.JACK MACK & THE HEART ATTACK HORNS / BACK AT THE SHACK / SELF

7.BRUCE KATZ BAND / OUT FROM THE CENTER / AMERICAN SHOWPLACE

8.MIKE ZITO / MAKE BLUES NOT WAR / RUF RECORDS

9.RORY BLOCK / KEEPIN' OUTTA TROUBLE / STONY PLAIN

10.MATHEW SKOLLER / BLUES IMMIGRANT / SELF

11.BILLY SEWARD / SOUTH SHORE / WFS

12.MITCH KASHMAR / WEST COAST TOAST / DELTA GROOVE

13.JIMMY THACKERY & THE DRIVERS / SPARE KEYS / WHITE RIVER

14.JEFF CHAZ / THE SILENCE IS KILLING ME / JCP

15.COLIN JAMES / BLUE HIGHWAYS / TRUE NORTH

16.TAS CRU / SIMMERED & STEWED / CRUSTEE TEES

17.FIONA BOYES / PROFESSIN' THE BLUES / REFERENCE RECORDINGS

18.THE KNICKERBOCKER ALL-STARS / TEXAS RHODY BLUES / JP CADILLAC

19.GINA SICILIA / SUNSET AVENUE / BLUE ELAN

20.THE JAMES MONTGOMERY BAND / CLEOPATRA BLUES

21.BISCUIT MILLER / WISHBONE / BLUEBASS MUSIC

22.RANDY McCALLISTER / FISTFUL OF GUMPTION / REACTION

23.TERESA JAMES & THE RHYTHM TRAMPS / BONAFIDE / JESI-LU

24.FRANK BANG & THE COOK COUNTY KINGS / THE BLUES DON'T CARE / SELF

25.POPA CHUBBY / THE CATFISH / VERY RECORDS

This list was submitted to Living Blues Magazine for inclusion in the

National Blues Chart for January  1, 2017