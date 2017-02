KIOS BLUES CHART: JANUARY 2017

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL

1.ROLLING STONES / BLUE & LONESOME / INTERSCOPE

2.DELBERT McCLINTON & SELF MADE MEN / PRICK OF THE LITTER / HOT SHOT

3.JACK MACK & THE HEART ATTACK HORNS / BACK TO THE SHACK / SELF

4.SHARON LEWIS & TEXAS FIRE / GROWN ASS WOMAN / DELMARK

5.TIM GARTLAND / IF YOU WANT A GOOD WOMAN / SELF

6.DERRICK PROCELL / WHY I CHOOSE TO SING THE BLUES / SELF

7.DAVID BROMBERG / THE BLUES , THE WHOLE BLUES AND NOTHING BUT THE BLUES / RED HOUSE

8.JOHN LATINI / THE BLUES JUST MAKE ME FEEL GOOD / SMOKIN' SLED DOG

9.BETH HART / FIRE ON THE FLOOR / PROVOGUE

10.PETER KARP / ALABAMA TOWN / ROSE COTTAGE

11.TOM CRAIG & SOUL PATCH / GET READY FOR ME / SELF

12.TRUDY LYNN / I'LL SING THE BLUES FOR YOU / CONNOR RAY

13.MISSISSIPPI HEAT / CAB DRIVING MAN / DELMARK

14.WEE WILLIE WALKER & GREASELAND ALL-STARS! NOTTENDON BLUES FESTIVAL / LITTLE VILLAGE

15.REVEREND FREAKCHILD / PREACHIN' BLUES / TREATED & RELEASED

16.MIKE ZITO / MAKE BLUES NOT WAR / RUF RECORDS

17.JW JONES / HIGH TEMPERATURE / SOLID BLUES

18.JIM KOEPPEL / RSVP TO PARADISE / SELF

19.RONNIE BAKER BROOKS / TIMES HAVE CHANGED / PROVOGUE

20.THORNETTA DAVIS / HONEST WOMAN / SELF

21.STEVIE J BLUES / BACK 2 BLUES / DELTA

22.BILLY SEWARD / SOUTH SHORE / WFS

23.KATHY & THE KILOWATTS / LET'S DO THIS THING! / LECTRO FINE

24.FRANK BANG & THE COOK COUNTY KINGS / THE BLUES DON'T CARE / BLUE HOSS

25.POPA CHUBBY / THE CATFISH / VERY RECORDS

26.TAS CRU / SIMMERED & STEWED / CRUSTEE TEES

27.RORY BLOCK / KEEPIN' OUTTA TROUBLE / STONY PLAIN

28.MONKEYJUNK / TIME TO ROLL / STONY PLAIN

29.TONY VEGA BAND / BLACK MAGIC BOX / SILVER BELLY

30.PATTY REESE / LET IN THE SUN / AZALEA CITY

31.WILL PORTER / TICK TOCK TICK / ACE

32.THE JIMMYS / LIVE FROM TRANSYLVANIA / BROWN COW

33.RAY CASHMAN / SLOW DRAG / KNICK KNACK

34.JAMES MONTGOMERY BLUES BAND / CLEOPATRA BLUES

35.DAVID M'ORE / PASSION, SOUL & FIRE / EDGARD AVAKIAN

36.VARIOUS ARTISTS / INTERNATIONAL BLUES CHALLENGE #32 / BLUES FOUNDATION

37.BRUCE KATZ BAND / OUT FROM THE CENTER / AMERICAN SHOWPLACE

38.MATHEW SKOLLER / BLUES IMMIGRANT / SELF

39.MITCH KASHMAR / WEST COAST TOAST / DELTA GROOVE

40.JIMMY THACKERY & THE DRIVERS / SPARE KEYS / WHITE RIVER

This list was submitted to Living Blues Magazine for inclusion in the

National Blues Chart for February  1, 2017

Mike Jacobs

Music Director

KIOS FM