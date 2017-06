KIOS BLUES CHART: MAY 2017

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL

1.SELWYN BIRCHWOOD / PICK YOUR POISON / ALLIGATOR

2.HECTOR ANCHONDO BAND / ROLL THE DICE / SELF RELEASE

3.TAJ MAHAL & KEB MO / TAJMO / CONCORD

4.JOHN NEMETH / FEELIN' FREAKY / MEMPHIS GREASE

5.ROBERT CRAY & HI RHYTHM / JAY VEE

6.STEVE KRASE / SHOULD'VE SEEN IT COMING / CONNOR RAY

7.BRAD STIVERS / TOOK YOU LONG ENOUGH / VIZZTONE

8.JANIVA MAGNESS / BLUE AGAIN / BLUE ELAN

9.NICK SCHNEBELEN BAND / LIVE IN KANSAS CITY / VIZZTONE

10.VINTAGE #18 / GRIT / SELF RELEASE

11.VANESSA COLLIER / MEETING MY SHADOW / RUF

12.AMY BLACK / MEMPHIS / REUBEN

13.KATE LUSH / LET IT FLY / SELF RELEASE

14.KILBORN ALLEY BLUES BAND / THE TOLANO TAPES / RUN IT BACK

15.HARRISON KENNEDY / WHO U TELLIN'? / ELECTRO FI

16.COCO MONTOYA / HARD TRUTH / ALLIGATOR

17.MR. SIPP / KNOCK A HOLE IN IT / MALACO

18.SAMANTHA FISH / CHILLS & FEVER / RUF

19.BILLY FLYNN / LONESOME HIGHWAY / DELMARK

20.CHRIS ANTONIK / MONARCH / SELF

21.ADRIANNA MARIE / KINGDOM OF SWING / VIZZTONE

22.KATIE WEBSTER / THE SWAMP BOOGIE QUEEN LIVE! / TOP CAT

23.JOHN PRIMER & BOB CORRITORE / AIN'T NOTHING YOU CAN DO / DELTA GROOVE

24.MONSTER MIKE WELCH & MIKE LEDBETTER / RIGHT PLACE, RIGHT TIME / DELTA GROOVE

25.JOHN McNAMARA / ROLLIN' WITH IT / BAHOOL

This list was submitted to Living Blues Magazine for inclusion in the

National Blues Chart for June 1, 2017

Mike Jacobs

Music Director

KIOS FM