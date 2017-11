KIOS BLUES CHART: OCTOBER 2017

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL

1.TOMMY CASTRO & THE PAINKILLERS / STOMPIN' GROUND / ALLIGATOR

2.KIM WILSON / BLUES & BOOGIE VOL. 1 / SEVERN

3.JAMES ARMSTRONG / BLUES BEEN GOOD TO ME / CATFOOD

4.VAN MORRISON / ROLL WITH THE PUNCHES / EXILE

5.ALBERT CASTIGLIA / UP ALL NIGHT / RUF

6.COREY DENNISON BAND / NIGHT AFTER NIGHT / DELMARK

7.WEE WILLIE WALKER & THE ANTHONY PAUL SOUL ORCH. / AFTER A WHILE / BLUE DOT

8.AL BASILE / QUIET MONEY / SWEETSPOT

9.ERIN HARPE & THE DELTA SWINGERS / BIG ROAD / VIZZTONE

10.JOHNNY RAWLS / WAITING FOR THE TRAIN / CATFOOD

11.RICK ESTRIN & THE NIGHTCATS / GROOVIN' IN GREASELAND / ALLIGATOR

12.JONNY LANG / SIGNS / MASCOT

13.SAVOY BROWN / WITCHY FEELIN' / RUF

14.BENNY TURNER / MY BROTHER'S BLUES / NOLA BLUE

15.GREGG ALLMAN / SOUTHERN BLOOD / ROUNDER

16.CHRIS DANIELS & THE KINGS / BLUES WITH HORNS VOL. 1 / MOON VOYAGE

17.MITCH WOODS / FRIENDS ALONG THE WAY / EONE

18.ALASTAIR GREENE / DREAM TRAIN / RIP CAT RECORDS

19.THE McKEE BROTHERS / MOON OVER MONTGOMERY / SELF RELEASE

20.WALTER TROUT / WE'RE ALL IN THIS TOGETHER / PROVOGUE

21.AL CORTE' / MOJO / SELF RELEASE

22.CASEY HENSLEY / LIVE FEATURING LAURA CHAVEZ / VIZZTONE

23.MILLIGAN - VAUGHAN PROJECT / MARK ONE RECORDS

24.KINGS + ASSOCIATES / TALES OF A RICH GIRL / BIG WING

25.LLOYD PRICE / THIS IS ROCK AND ROLL / DOUBLE L

26.TERRY ROBB / COOL ON THE BLOOM / NIASOUNDS

27.SCOTT RAMMINGER / ALIVE AND ORNERY / ARBOR LANE MUSIC

28.CHRIS DANIELS & THE KINGS / BLUES WITH HORNS VOL.1 / MOON VOYAGE

29.TERRY ROBB / COOL ON THE BLOOM / SELF RELEASE

30.SHAUN MURPHY / MIGHTY GATES / VISION WALL

This list was submitted to Living Blues Magazine for inclusion in the

National Blues Chart for November  1, 2017