1.THEO CROKER/ ESCAPE VELOCITY/OKEH RECORDS
2.DONNY McCASLIN / BEYOND NOW / MOTEMA
3.MATT WILSON'S BIG HAPPY FAMILY/ BEGINNING OF A MEMORY/PALMETTO
4.METALWOOD/TWENTY/CELLAR LIVE RECORDS
5.LOGAN RICHARDSON/SHIFT/BLUE NOTE
6.PAT METHENY/THE UNITY SESSIONS/NONESUCH
7.CUONG VU TRIO MEETS PAT METHENY/NONESUCH
8.CHARLIE HUNTER/EVERYBODY HAS A PLAN UNTIL THEY GET PUNCHED IN THE MOUTH/GROUND UP RECORDS
9.WEATHER REPORT/THE LEGENDARY LIVE TAPES: 1978-1981/COLUMBIA-LEGACY
10.JASON MILES / TO GROVER WITH LOVE / WHALING CITY SOUND
11.WADADA LEO SMITH / AMERICA'S NATIONAL PARKS / CUNEIFORM
12.THE DAVE LIEBMAN GROUP / EXPANSIONS LIVE / WHALING CITY SOUND
13. PETER ERSKINE/DR. UM/FUZZY MUSIC
14. ESPERANZA SPALDING/EMILY'S D +EVOLUTION/CONCORD
15. KARL LATHAM / LIVING STANDARDS / DROPZONE JAZZ
16. ALLISON MILLER'S BOOM TIC BOOM / OTIS WAS A POLAR BEAR / ROYAL POTATO FAMILY
17. CHARLIE HADEN LIBERATION MUSIC ORCH. / TIME LIFE / IMPULSE
Last Call Best of 2016
1.THEO CROKER/ ESCAPE VELOCITY/OKEH RECORDS