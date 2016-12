Last Call Best of 2016

1.THEO CROKER/ ESCAPE VELOCITY/OKEH RECORDS

2.DONNY McCASLIN / BEYOND NOW / MOTEMA

3.MATT WILSON'S BIG HAPPY FAMILY/ BEGINNING OF A MEMORY/PALMETTO

4.METALWOOD/TWENTY/CELLAR LIVE RECORDS

5.LOGAN RICHARDSON/SHIFT/BLUE NOTE

6.PAT METHENY/THE UNITY SESSIONS/NONESUCH

7.CUONG VU TRIO MEETS PAT METHENY/NONESUCH

8.CHARLIE HUNTER/EVERYBODY HAS A PLAN UNTIL THEY GET PUNCHED IN THE MOUTH/GROUND UP RECORDS

9.WEATHER REPORT/THE LEGENDARY LIVE TAPES: 1978-1981/COLUMBIA-LEGACY

10.JASON MILES / TO GROVER WITH LOVE / WHALING CITY SOUND

11.WADADA LEO SMITH / AMERICA'S NATIONAL PARKS / CUNEIFORM

12.THE DAVE LIEBMAN GROUP / EXPANSIONS LIVE / WHALING CITY SOUND

13. PETER ERSKINE/DR. UM/FUZZY MUSIC

14. ESPERANZA SPALDING/EMILY'S D +EVOLUTION/CONCORD

15. KARL LATHAM / LIVING STANDARDS / DROPZONE JAZZ

16. ALLISON MILLER'S BOOM TIC BOOM / OTIS WAS A POLAR BEAR / ROYAL POTATO FAMILY

17. CHARLIE HADEN LIBERATION MUSIC ORCH. / TIME LIFE / IMPULSE